Мэрия, магазин и коммунальщики поспорили в суде из-за крыльца, на котором сломала ногу пермячка

В городе Барда Пермского края крыльцо магазина, на котором травмировалась местная жительница, стало предметом спора в суде местных властей, коммунальщиков и самого магазина. Женщина поскользнулась на лестнице и сломала лодыжку. Ей потребовалась хирургическая операция, после которой пострадавшая ушла на больничный. Больше 60 дней она была вынуждена носить гипс и ходить на костылях. Женщина решила наказать магазин за причиненный ей вред и обратилась в суд, сообщили URA.RU в ГУФССП по Пермскому краю. Однако в суде магазин переложил ответственность за случившееся на местные власти, а те — на коммунальщиков.
«Представитель райпо (магазина — прим. URARU) утверждал, что лестница, ставшая местом падения истицы, находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена. А значит, чистить ее от снега и льда должна окружная администрация. Местные власти апеллировали тем, что техпаспорта на магазин не имеется, так же, как и информации о том, кем была построена лестница. Поэтому, райпо самовольно заняло данный земельный участок и обязано облагораживать свою территорию. Представители коммунального хозяйства заявляли, что, согласно заключенному договору, лестница на праве хозяйственного ведения им не передавалась и заниматься ее очисткой в их обязанности не входит», — поясняют в пресс-службе приставов.
В итоге суд, рассмотрев исковое заявление пострадавшей, решил, что ответственность должна понести администрация Барды. Мэрию обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, однако добровольно исполнять финансовые обязательства власти отказались. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 17,5 тысяч рублей. После этого вся сумма поступила на счет пострадавшей.
