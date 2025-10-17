Под Одессой грузовик сбил двух сотрудников военкомата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два сотрудника военкомата скончались
Два сотрудника военкомата скончались Фото:

В Одесской области грузовой автомобиль сбил двух сотрудников военкоматов (ТЦК). Они скончались, сообщили СМИ.

«Фура наехала на двух сотрудников ТЦК на блокпосту, оба погибли», — пишет издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на полицейских. Отмечается, что водитель якобы заявил, что не заметил людей. По данным издания, водитель грузовика был трезвый.

11 октября, в Тюменской области на трассе Тюмень — Омск у большегруза во время движения оторвалось колесо, которое насмерть сбило мужчину, стоявшего на обочине. По данным Госавтоинспекции, погибший был водителем из Чеченской республики, и по факту происшествия проводится проверка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Одесской области грузовой автомобиль сбил двух сотрудников военкоматов (ТЦК). Они скончались, сообщили СМИ. «Фура наехала на двух сотрудников ТЦК на блокпосту, оба погибли», — пишет издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на полицейских. Отмечается, что водитель якобы заявил, что не заметил людей. По данным издания, водитель грузовика был трезвый. 11 октября, в Тюменской области на трассе Тюмень — Омск у большегруза во время движения оторвалось колесо, которое насмерть сбило мужчину, стоявшего на обочине. По данным Госавтоинспекции, погибший был водителем из Чеченской республики, и по факту происшествия проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...