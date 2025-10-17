Под Одессой грузовик сбил двух сотрудников военкомата

В Одесской области грузовой автомобиль сбил двух сотрудников военкоматов (ТЦК). Они скончались, сообщили СМИ.
«Фура наехала на двух сотрудников ТЦК на блокпосту, оба погибли», — пишет издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на полицейских. Отмечается, что водитель якобы заявил, что не заметил людей. По данным издания, водитель грузовика был трезвый.
11 октября, в Тюменской области на трассе Тюмень — Омск у большегруза во время движения оторвалось колесо, которое насмерть сбило мужчину, стоявшего на обочине. По данным Госавтоинспекции, погибший был водителем из Чеченской республики, и по факту происшествия проводится проверка.
