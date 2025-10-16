16 октября 2025

В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с сотней кило железа. Фото

Пассажир не стал декларировать товар
В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали челябинца, перевозившего из Баку 100 килограммов железных инструментов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Таможенники остановили пассажира со 100 кг клещей и наборами гильотинных ножей общим количеством 40 штук», — пояснили в ведомстве. Багаж мужчина перевозил в картонных коробках.

Пассажир пояснил, что собирался перевозить товар в Челябинскую область, но не знал о необходимости декларации. Его привлекли к административной ответственности. «Исходя из количества, назначения и характеристик товара, следует, что железный инвентарь не является товаром для личного пользования, поэтому подлежит обязательному декларированию», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника таможенного поста Кольцово Сергей Большанин.

