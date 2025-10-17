Самарского губернатора, матом уволившего чиновника, хотят засудить

Губернатор Самарской области Виталий Федорищев, который ранее матом уволил главу администрации Кинельского района Алексея Жидкова, может предстать перед судом. К защите своих прав и интересов может прибегнуть компания «Арк». Недавно Федорищев назвал ее в числе тех, кто имеет проблемы с неуплатой налогов.
«Компания ООО „Арк“ действует в соответствии с законодательством и может прибегнуть к судебной защите своих прав и интересов», — сказал индивидуальный предприниматель и учредитель организации Юрий Авдеев. Его слова приводит РБК.
Таким образом он отреагировал на заявление губернатора Самарской области, который сообщил о планах региональных властей провести масштабную работу, направленную на увеличение доходов области. В ходе выступления глава региона отметил, что часть предпринимателей в Самарской области уклоняется от уплаты налогов с отдельных видов своей деятельности или не платит их вовсе.
По словам Федорищева, к числу лиц, последовательно осуществляющих предпринимательскую деятельность в регионе на протяжении последних 10–15 лет и в отношении которых требуется принять меры, он отнес учредителя компании «Арк», а также ряд других предпринимателей. Как отметил Федорищев, несмотря на то, что деятельность ведется в форме общества с ограниченной ответственностью, имеется информация о том, что не все операции носят предпринимательский характер, а часть доходов не отражается при расчете налоговой базы.
Авдеев подчеркнул, что заявления Федорищева в отношении «Арк» являются необоснованными. Поскольку отсутствуют документальные доказательства или иные подтверждения данных утверждений, компания не имеет возможности оценить их достоверность.
«Мы с полной ответственностью заявляем, что на регулярной основе проходим все необходимые проверки контролирующих органов (сюда относятся и налоговые органы — прим. URA.RU), по итогам которых не выявлено никаких нарушений. Любые утверждения об обратном являются бездоказательными», — сообщил Авдеев.
Предприниматель отметил, что заявления Федорищева, несмотря на отсутствие фактических подтверждений, могут быть восприняты партнерами и клиентами ООО «АРК» буквально, что вызывает обеспокоенность у компании. Он подчеркнул, что подобная ситуация создает существенные риски для деловой репутации организации, и руководство уделяет этому вопросу особое внимание.
«Мы переводим ситуацию в режим мониторинга, будем смотреть как все это отразится на работе компании. Возможно, нам придется принять решение прибегнуть к судебной защите наших прав и законных интересов», — рассказал бизнесмен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.