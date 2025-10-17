Под Екатеринбургом обрушилась цистерна и перекрыла проезд в город. Фото, видео

Перевернувшаяся цистерна заблокировала проезд в Ревду
На въезде в Ревду (Свердловская область) днем 17 октября огромная цистерна перевернулась под мостом, перекрыв дорогу. На месте скапливается пробка, рассказал очевидец.

«Улица Республиканская, под железнодорожным мостом бочка упала с машины. Проезд только легковой техники», — написал один из участников telegram-канала «ДПС Ревда». Судя по «Яндекс Картам», из-за аварии пробка собирается в обе стороны.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона. Там пояснили, что на месте работают инспекторы, выясняются обстоятельства произошедшего. Цистерна была пустой.

