На въезде в Ревду (Свердловская область) днем 17 октября огромная цистерна перевернулась под мостом, перекрыв дорогу. На месте скапливается пробка, рассказал очевидец.
«Улица Республиканская, под железнодорожным мостом бочка упала с машины. Проезд только легковой техники», — написал один из участников telegram-канала «ДПС Ревда». Судя по «Яндекс Картам», из-за аварии пробка собирается в обе стороны.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона. Там пояснили, что на месте работают инспекторы, выясняются обстоятельства произошедшего. Цистерна была пустой.
