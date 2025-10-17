В Госдуме установят максимальный срок явки по электронным повесткам

После появления повестки в реестре у призывника есть 30 дней, чтобы откликнуться на нее
В Госдуму внесена поправка, устанавливающая предельный срок явки граждан в военкомат после размещения электронной повестки — 30 дней. Соответствующее предложение содержится в поправках к законопроекту о круглогодичном воинском призыве. Документ 16 октября размещен в электронной базе Государственной Думы, следует из опубликованных материалов.

«Дата явки по повестке военного комиссариата, размещенной в Реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки в Реестре повесток», — говорится в поправке. Сам документ опубликован на сайте Госдумы.

Согласно другой внесенной поправке, военным комиссариатам предоставляется право направлять не только электронные повестки, но и выписки из Реестра воинского учета в электронной форме. Эти документы могут быть выданы гражданам, которые не состоят на воинском учете, но обязаны находиться на нем, то есть всем лицам, подлежащим воинской обязанности, а также тем, кто не проходил военную службу по причине освобождения от призыва.

Инициатива была предложена председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым совместно с первым заместителем Андреем Красовым. 22 июля 2025 года они внесли на рассмотрение данный законопроект. В сентябре он был одобрен в первом чтении.

