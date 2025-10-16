Бастрыкину доложат о деле пермяка, которого ждет суд из-за разборок с соседом

Глава Следственного комитета РФ решил разобраться в истории с уголовным делом в отношении пермяка, которому грозит суд после разборок с соседом. Пользователи соцсетей вступились за мужчину, они считают, что его незаконно привлекают к ответственности. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«В соцсетях опубликован материал с доводами о возможном необоснованном привлечении жителя Пермского края к уголовной ответственности после конфликта с соседом по дому. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил руководителю следственного управления Следкома по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад об обоснованности принятых процессуальных решений и по доводам обращения в аппарат СКР», — информирует пресс-служба Следкома.
Сейчас пермяк ожидает суд. После конфликта с соседом в отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ: 139-й и 115-й («Нарушение неприкосновенности жилища», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). В отношении его оппонента в суде уже рассматривается уголовное дело. Он также обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Кроме того, суд рассматривает дело по статье о угрозе убийством (ст.119 УК РФ).
