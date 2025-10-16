В Перми пройдет фестиваль молодых кинематографистов

Пермский краевой фестиваль молодых кинематографистов «5.6» пройдет с 5 по 7 декабря на площадке молодежного центра «Кристалл». Режиссеры представят на нем свои игровые и документальные фильмы, анимацию, клипы и экспериментальное кино.
«Фестиваль 5.6 задуман как пространство, где молодые авторы могут не только показать свои фильмы, но и вступить в профессиональный диалог, получить обратную связь и почувствовать себя частью киносообщества. Для нас важно видеть, как в Прикамье формируется новая волна режиссеров, операторов, сценаристов», — отметил художественный руководитель «Пермской синематеки», режиссер Павел Печенкин.
Сейчас организаторы открыли прием заявок от кинематографистов. Свои работы они могут представить на конкурс до 6 ноября включительно.
