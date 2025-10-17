Оператор челябинского полигона отходов взыскал с регоператора 183 миллиона

Полигон отходов взыскал с регоператора 183,8 млн рублей
Полигон отходов взыскал с регоператора 183,8 млн рублей Фото:

Оператор челябинского полигона отходов, предприятие «Полигон ТБО», взыскал с компании «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) 183,8 млн рублей. Как заявила пресс-служба арбитражного суда региона, исковые требования удовлетворены полностью.

«В суде рассматривалось дело по исковому заявлению ООО „Полигон ТБО“ к ООО „ЦКС“ о взыскании 183,8 млн рублей. В судебном заседании 17 октября дело судом рассмотрено, исковые требования удовлетворены в полном объеме», — отметил арбитраж.

Компания «Полигон ТБО», управляющая свалкой под Челябинском, взыскивает с регоператора Центр коммунального сервиса («ЦКС») 204,8 млн рублей. Как следует из данных суда, подано два иска.

Исковые требования были связаны с задолженностью за услуги по размещению отходов. В процессе рассмотрения дела третьим лицом выступило министерство тарифного регулирования Челябинской области.

Спор предприятий начался в мае. Весной «Полигон ТБО» подал против ЦКС два иска на общую сумму 204,8 млн рублей, один из которых теперь удовлетворен. Рассмотрение второго иска продолжается.

ЦКС является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в трех кластерах области. По итогам 2024 года компания показала чистый убыток в 131,4 млн рублей, тогда как «Полигон ТБО» завершил год с прибылью 50,6 млн рублей.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Если ответы поступят, они будут опубликованы.

