Оператор челябинского полигона отходов взыскивает с регоператора 204 миллиона

Компания «Полигон ТБО», управляющая свалкой под Челябинском, взыскивает с регоператора Центр коммунального сервиса («ЦКС») 204,8 млн рублей. Как следует из данных суда, подано два иска.
«Истец — ООО „Полигон ТБО“, ответчик — ООО „Центр коммунального сервиса“. Сумма исковых требований — 183,83 млн рублей», — отмечено на сайте суда.
По второму заявлению предъявлены претензии на 20,978 млн рублей. Другие детали пока неизвестны. В 2024 году чистая прибыль «Полигона ТБО» выросла на 82%, достигнув 50,6 млн рублей. У «ЦКС» по итогам года показатель отрицательный. Чистый убыток составил 131,4 млн рублей. Согласно данным СБИС, возглавляет предприятие ответчика Захид Камилов. Должность он занял, покинув пост руководителя «Полигона ТБО», который возглавлял на протяжении полутора лет, с июня 2017 по октябрь 2019 года.
Оба предприятия контролируются в основном москвичами. В «Полигоне ТБО» на представителя столицы Равиля Жемалетдинова приходится 60% доли (еще по 20% есть Рустама Нигматуллина из Челябинска и Надежды Щипицыной из Златоуста). В «ЦКС» московской «ЗГ Строй»онтаж» принадлежит 75%, а оставшиеся 25% — челябинцу Александру Леонову.
Компания «ЦКС» выполняет функции регоператора в трех кластерах региона из пяти: в Челябинском, Карабашском и Магнитогорском. На сайте «Полигона ТБО» отмечено, что предприятие, появившись в 2016 году, стало крупнейшим объектом по обращению с твердыми бытовыми отходами в Челябинской области.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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