16 октября 2025

В ХМАО силовики депортировали 80 мигрантов через аэропорт Сургута

В ХМАО более 80 иностранцев выдворены за нарушение миграционного законодательства
Сотрудники полиции ХМАО совместно с судебными приставами организовали принудительное выдворение более 80 иностранных граждан через международный аэропорт Сургута. Мера применена в рамках исполнения судебных решений о нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Указанное мероприятие является частью плановой и систематической деятельности правоохранительных органов региона», — подчеркнули в ведомстве. Граждане бывших союзных республик были отправлены авиарейсами в страны своей гражданской принадлежности.

С начала 2025 года в Югре исполнено свыше 400 решений о принудительном выдворении. Более 6500 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства. В Центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте находятся свыше 200 человек, ожидающих отправки на родину.

