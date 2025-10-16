В ХМАО силовики депортировали 80 мигрантов через аэропорт Сургута

Сотрудники полиции ХМАО совместно с судебными приставами организовали принудительное выдворение более 80 иностранных граждан через международный аэропорт Сургута. Мера применена в рамках исполнения судебных решений о нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«Указанное мероприятие является частью плановой и систематической деятельности правоохранительных органов региона», — подчеркнули в ведомстве. Граждане бывших союзных республик были отправлены авиарейсами в страны своей гражданской принадлежности.
С начала 2025 года в Югре исполнено свыше 400 решений о принудительном выдворении. Более 6500 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства. В Центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте находятся свыше 200 человек, ожидающих отправки на родину.
