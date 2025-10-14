Силовики депортировали из ХМАО сотни мигрантов

Силовики Югры подвели итоги работы с нелегальными мигрантами за девять месяцев. К административной ответственности привлечено свыше девяти тысяч иностранцев, сотни депортированы, сообщает официальный канал региональных властей.
«За девять месяцев было проведено свыше 3 600 проверочных мероприятий. Более девяти тысяч граждан привлечены к административной ответственности», — пишет Югра Z. За этот период вынесено 390 постановлений о выдворении за пределы России
С 11 сентября, после введения особого режима высылки, более 150 человек, задержанных в автономном округе, уже покинули пределы РФ. Еще 220 нелегалов ожидают высылки.
С начала года возбуждено 422 уголовных дела и аннулировано 2,4 тысячи разрешительных документов на трудовую деятельность. После этого мигранты лишились права их последующего переоформления.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) пресечена деятельность преступного сообщества, которое помогало иностранцам легализоваться в регионе в обход законов. На учет незаконно было поставлено более 330 приезжих.
