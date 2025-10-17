Минобороны РФ показало уникальные кадры освобождения Приволья от первого лица

Солдаты ВС РФ из группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Приволье в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив соответствующие кадры. Они имеются в распоряжении URA.RU.
На видео видно, как российский беспилотник от первого лица облетает населенный пункт, поражая позиции ВСУ. Также на кадрах видны ракетные удары по украинским силам — как личному составу, так и вражеской технике.
В Минобороны РФ также уточнили, что бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии в ходе боевых действий заняли оборонительные рубежи противника и продвинулись вглубь территории более чем на четыре километра, выйдя к реке Янчур. Успех операции, по данным оборонного ведомства, стал возможен благодаря взаимодействию операторов дронов и артиллерийских расчетов.
Приволье — небольшой, но стратегически важный населенный пункт для развития операций группировки «Восток» в регионе. По данным министерства, удержание этого населенного пункта позволяет российским военным усилить давление на противника и расширить зону контроля в Днепропетровской области.
Ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении Приволья в Днепропетровской области. Также под российский контроль были взяты Песчаное и Тихое в Харьковской области.
