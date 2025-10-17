Минобороны РФ показало уникальные кадры освобождения Приволья от первого лица

Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Приволья от ВСУ
Российские военные освободили Приволье 17 октября
Солдаты ВС РФ из группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Приволье в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив соответствующие кадры. Они имеются в распоряжении URA.RU.

На видео видно, как российский беспилотник от первого лица облетает населенный пункт, поражая позиции ВСУ. Также на кадрах видны ракетные удары по украинским силам — как личному составу, так и вражеской технике.

В Минобороны РФ также уточнили, что бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии в ходе боевых действий заняли оборонительные рубежи противника и продвинулись вглубь территории более чем на четыре километра, выйдя к реке Янчур. Успех операции, по данным оборонного ведомства, стал возможен благодаря взаимодействию операторов дронов и артиллерийских расчетов.

Приволье — небольшой, но стратегически важный населенный пункт для развития операций группировки «Восток» в регионе. По данным министерства, удержание этого населенного пункта позволяет российским военным усилить давление на противника и расширить зону контроля в Днепропетровской области.

Ранее Минобороны РФ сообщало об освобождении Приволья в Днепропетровской области. Также под российский контроль были взяты Песчаное и Тихое в Харьковской области.

