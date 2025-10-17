Зависимая от российских туристов страна хочет ввести визы для граждан РФ

Черногория пока не ввела визовый режим для граждан России, которые могут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. Тем самым россияне по-прежнему составляют самую большую группу туристов для данной страны. Об этом сообщил президент Черногории Яков Милатович.
«Мы пытаемся как можно дольше откладывать [визы], чтобы сохранить наш туристический сектор», — сказал Милатович. Его слова передает издание Politico.
Однако он добавил, что в скором времени это может произойти, поскольку Черногория стремится вступить в ЕС к 2028 году. В ходе переговоров с председателем Европейского совета Антониу Коштой, состоявшихся в Брюсселе, Милатович выразил обеспокоенность тем, что «враждебное воздействие со стороны третьих государств» способно поставить под угрозу интеграцию Черногории в Евросоюз. Он подчеркнул необходимость принятия решительных мер для борьбы с распространением дезинформации.
Ранее Евросоюз также обсуждал возможность введения новых ограничений для российских туристов, однако пока окончательное решение не принято, и среди стран ЕС сохраняются разногласия по этому вопросу. В 2024 году страны ЕС посетили около 541 тысячи россиян, а Еврокомиссия разрабатывает новую стратегию по въезду граждан РФ, которую планируется представить до конца 2025 года.
