На «путинском автобане» под Екатеринбургом ограничили движение

Движение ограничили на 336-м километре Пермского тракта
Движение ограничено в сторону Екатеринбурга
Движение ограничено в сторону Екатеринбурга

На 336-м километре трассы Р-242 ограничили движение в сторону Екатеринбурга из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 336-м километре автодороги (Первоуральский МО) на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — пояснили дорожники.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

