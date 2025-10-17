На «путинском автобане» под Екатеринбургом ограничили движение

Движение ограничено в сторону Екатеринбурга
На 336-м километре трассы Р-242 ограничили движение в сторону Екатеринбурга из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 336-м километре автодороги (Первоуральский МО) на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга», — пояснили дорожники.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
