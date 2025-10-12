В Перми начали продавать билеты на Новогодние елки

В Перми учреждения культуры уже приглашают горожан на Новогодние елки. Билеты на праздничные шоу начали продавать, например, краевая филармония, дом народного творчества «Губерния» и различные дома культуры.
«В „Губернии“ большое новогоднее представление в этом году называется „Тошка-крошка и волшебства немножко...“ (0+). Показы пройдут с 27 декабря по 7 января. Взрослые могут купить детям билеты как с подарком, так и без него», — говорится в афише. Хоровод вокруг елки — обязательная часть шоу.
В Большом зале филармонии ставят сказку «Новый год на ферме» (0+). «Детей ждут песни, танцы, шутки, игры, зарядка прямо в зрительном зале и встреча с Дедом Морозом», — указано в описании представления. Серия шоу пройдет с 27 декабря по 5 января.
ДК Гагарина будет радовать детей елкой с героями популярного мультпроекта «Три кота» (0+). Авторы обещают яркие шоу-номера и театральные эффекты, веселые игры, танцы, загадки, викторины. Два показа пройдут 7 января.
