Свердловчанка подменила родному деду 500 тысяч билетами банка приколов

Внучка знала, что ее родственник откладывает часть пенсии
Внучка знала, что ее родственник откладывает часть пенсии

В Ревде (Свердловская область) внучка приехала погостить к родному деду и заодно стащила у него 500 тысяч рублей, подменив их билетами банка приколов. Пропажу пенсионер заметил сразу и обратился в полицию, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Девушка знала, что ежемесячно дедуля откладывает часть пенсии и хранит деньги в квартире. Обнаружив заначку, Екатерина похитила 500 тысяч рублей, а чтобы дедушка не заметил пропажи, подложила билеты банка приколов», — пояснили в инстанции. На воровку завели уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

На судебном заседании пенсионер попросил судью не привлекать к ответственности внучку, так как они помирились. Суд смягчил наказание и оштрафовал фигурантку на 40 тысяч рублей.

