Похитивший у коллег больше 700 000 рублей пермский полицейский отделался штрафом

В Перми суд рассмотрел уголовное дело в отношении начальника спецприемника лиц, подвергнутых административному наказанию. Сотрудник органов МВД проходил виновным по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), он похитил у коллег более 700 тысяч рублей. Эти деньги полицейские должны были получить в виде премий.
«Следствием и судом установлено, что в декабре 2024 года руководитель учреждения ввел сотрудников спецприемника в заблуждение похитив премии, предназначенные им по итогам года. Общая сумма похищенных средств составила 735 тысяч рублей. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа», — указали в пресс-службе регионального управления Следкома.
Преступление выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю. В ходе проведенных у фигуранта уголовного дела обысков они изъяли похищенные деньги.
