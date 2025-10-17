Минпромторг запросил 259 млрд рублей на развитие российской авиапромышленности

Средства пойдут на финансирование поставок самолетов и на закупку вертолетов, сообщили в ведомстве
Фото:

На развитие авиапромышленности Министерство промышленности и торговли РФ запросило 259 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минпромторг РФ запросил 259 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования поставок ранее заказанных самолетов, а также на новую программу закупки вертолетов», — указано в материале газеты «Интерфакс». Там приведено сообщение пресс-службы.

Ранее Минпромторг сообщал о сокращении финансирования государственного заказа на беспилотники почти в три раза в 2026–2028 годах по сравнению с предыдущим периодом, объяснив это переходом к программе некоммерческого лизинга дронов для государственных предприятий. В 2024–2025 годах на эти цели было выделено 7,11 млрд рублей, а в будущем финансирование составит 2,3 млрд рублей. Об этом сообщало RT.

