«Ведомости»: власти РФ сократят госзаказ на беспилотники

Минпромторг России в 2026–2028 годах сократит финансирование государственного гражданского заказа (ГГЗ) на беспилотники почти в три раза по сравнению с предыдущим периодом. Это следует из выступления замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, посвященном обсуждению федерального бюджета.
«2,3 млрд руб. в рамках нацпроекта [по БАС] будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий», — приводит слова Чекушова «Ведомости». Причиной сокращения финансирования стал переход к программе некоммерческого лизинга дронов для государственных предприятий. Для сравнения, за 2024–2025 годы в рамках нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС) на ГГЗ по дронам было направлено 7,11 млрд рублей.
