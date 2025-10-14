«Ведомости»: власти РФ сократят госзаказ на беспилотники

«Ведомости»: власти РФ сократят госзаказ на беспилотник
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По сравнению с 2024 годом потребность госструктур в дронах может сократиться в 8 раз
По сравнению с 2024 годом потребность госструктур в дронах может сократиться в 8 раз Фото:

Минпромторг России в 2026–2028 годах сократит финансирование государственного гражданского заказа (ГГЗ) на беспилотники почти в три раза по сравнению с предыдущим периодом. Это следует из выступления замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, посвященном обсуждению федерального бюджета.

«2,3 млрд руб. в рамках нацпроекта [по БАС] будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий», — приводит слова Чекушова «Ведомости». Причиной сокращения финансирования стал переход к программе некоммерческого лизинга дронов для государственных предприятий. Для сравнения, за 2024–2025 годы в рамках нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС) на ГГЗ по дронам было направлено 7,11 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минпромторг России в 2026–2028 годах сократит финансирование государственного гражданского заказа (ГГЗ) на беспилотники почти в три раза по сравнению с предыдущим периодом. Это следует из выступления замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, посвященном обсуждению федерального бюджета. «2,3 млрд руб. в рамках нацпроекта [по БАС] будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий», — приводит слова Чекушова «Ведомости». Причиной сокращения финансирования стал переход к программе некоммерческого лизинга дронов для государственных предприятий. Для сравнения, за 2024–2025 годы в рамках нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС) на ГГЗ по дронам было направлено 7,11 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...