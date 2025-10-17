В Свердловской области сотрудники ГУФСИН провели двухдневный рейд, в ходе которого задержали 49 осужденных, уклоняющихся от наказаний. Всего было проверено несколько сотен адресов, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Они уклонялись от уголовных наказаний, таких как исправительные и обязательные работы, условное лишение свободы, ограничение свободы. Среди них также были осужденные, не явившиеся к месту отбывания наказания самостоятельно — в исправительные центры, колонии-поселения», — пояснили в ведомстве.
Задержанные фигуранты совершили преступления как средней тяжести, так и тяжкие. В послужной список преступников в основном входят незаконный оборот наркотиков, грабежи, мошенничество и разбои.
