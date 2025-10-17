Силовики поймали полсотни беглых осужденных в Свердловской области. Фото

В Свердловской области задержали 49 осужденных, бегающих от наказания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масштабную операцию силовики проводили с 15 по 16 октября
Масштабную операцию силовики проводили с 15 по 16 октября Фото:

В Свердловской области сотрудники ГУФСИН провели двухдневный рейд, в ходе которого задержали 49 осужденных, уклоняющихся от наказаний. Всего было проверено несколько сотен адресов, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Они уклонялись от уголовных наказаний, таких как исправительные и обязательные работы, условное лишение свободы, ограничение свободы. Среди них также были осужденные, не явившиеся к месту отбывания наказания самостоятельно — в исправительные центры, колонии-поселения», — пояснили в ведомстве.

Задержанные фигуранты совершили преступления как средней тяжести, так и тяжкие. В послужной список преступников в основном входят незаконный оборот наркотиков, грабежи, мошенничество и разбои.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области сотрудники ГУФСИН провели двухдневный рейд, в ходе которого задержали 49 осужденных, уклоняющихся от наказаний. Всего было проверено несколько сотен адресов, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Они уклонялись от уголовных наказаний, таких как исправительные и обязательные работы, условное лишение свободы, ограничение свободы. Среди них также были осужденные, не явившиеся к месту отбывания наказания самостоятельно — в исправительные центры, колонии-поселения», — пояснили в ведомстве. Задержанные фигуранты совершили преступления как средней тяжести, так и тяжкие. В послужной список преступников в основном входят незаконный оборот наркотиков, грабежи, мошенничество и разбои.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...