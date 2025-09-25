Роснедра готовят к продаже месторождение для поиска нефти и газа в ХМАО

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) готовит к продаже лицензию на Радомское месторождение в Октябрьском районе ХМАО. Его включили в перечень участков недр, которые выставят на аукцион в четвертом квартале 2025 года. Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомилось URA.RU.
«В перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование в 2025 году для разведки и добычи, а также геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, включен участок недр Радомский в Октябрьском районе ХМАО. Группа полезных ископаемых: углеводородное сырье, подземные воды, лечебные грязи», — говорится в документе.
Площадь участка 423 квадратных километра. В недрах залегает примерно 6,5 млн тонн нефти, 0,7 млрд кубометров газа и 25 тысяч тонн конденсата. Месторождение находится на землях лесного фонда, поэтому недропользователь должен будет соблюдать Лесной кодекс РФ.
Ранее URA.RU писало, что на территории Югры возможно открытие более 50 новых месторождений нефти. Об этом говорится в Концепции развития нефтяной отрасли округа,
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!