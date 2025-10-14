Общество В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности 15 октября 2025 в 13:08 Размер текста - 17 + Режим ЧС из-за возможной атаки БПЛА на регион отменен Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба министерства общественной безопасности региона. «Внимание! 12 час. 45 мин. 15 октября на территории Челябинской области режим Беспилотная опасность отменен», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. в Челябинской области 15 октября утром впервые был объявлен режим беспилотной опасности. Информация появилась в telegram-канале Антитеррористической комиссии региона. СМС с аналогичным содержанием получили некоторые жители региона. При объявлении режима беспилотной опасности необходимо отойти от окон, в случае нахождения на улице — зайти в помещение. Такие рекомендации опубликовало министерство чрезвычайной ситуации Челябинской области. Крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба министерства общественной безопасности региона. «Внимание! 12 час. 45 мин. 15 октября на территории Челябинской области режим Беспилотная опасность отменен», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. в Челябинской области 15 октября утром впервые был объявлен режим беспилотной опасности. Информация появилась в telegram-канале Антитеррористической комиссии региона. СМС с аналогичным содержанием получили некоторые жители региона. При объявлении режима беспилотной опасности необходимо отойти от окон, в случае нахождения на улице — зайти в помещение. Такие рекомендации опубликовало министерство чрезвычайной ситуации Челябинской области. Крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям