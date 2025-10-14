14 октября 2025

В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Режим ЧС из-за возможной атаки БПЛА на регион отменен
Режим ЧС из-за возможной атаки БПЛА на регион отменен Фото:

В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба министерства общественной безопасности региона. 

«Внимание! 12 час. 45 мин. 15 октября на территории Челябинской области режим Беспилотная опасность отменен», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

в Челябинской области 15 октября утром впервые был объявлен режим беспилотной опасности. Информация появилась в telegram-канале Антитеррористической комиссии региона. СМС с аналогичным содержанием получили некоторые жители региона.

При объявлении режима беспилотной опасности необходимо отойти от окон, в случае нахождения на улице — зайти в помещение. Такие рекомендации опубликовало министерство чрезвычайной ситуации Челябинской области. Крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба министерства общественной безопасности региона.  «Внимание! 12 час. 45 мин. 15 октября на территории Челябинской области режим Беспилотная опасность отменен», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  в Челябинской области 15 октября утром впервые был объявлен режим беспилотной опасности. Информация появилась в telegram-канале Антитеррористической комиссии региона. СМС с аналогичным содержанием получили некоторые жители региона. При объявлении режима беспилотной опасности необходимо отойти от окон, в случае нахождения на улице — зайти в помещение. Такие рекомендации опубликовало министерство чрезвычайной ситуации Челябинской области. Крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...