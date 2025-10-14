В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба министерства общественной безопасности региона.
«Внимание! 12 час. 45 мин. 15 октября на территории Челябинской области режим Беспилотная опасность отменен», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
в Челябинской области 15 октября утром впервые был объявлен режим беспилотной опасности. Информация появилась в telegram-канале Антитеррористической комиссии региона. СМС с аналогичным содержанием получили некоторые жители региона.
При объявлении режима беспилотной опасности необходимо отойти от окон, в случае нахождения на улице — зайти в помещение. Такие рекомендации опубликовало министерство чрезвычайной ситуации Челябинской области. Крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!