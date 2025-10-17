Минобороны показало кадры с освобождения Песчаного в Харьковской области

Военнослужащие подразделений группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Песчаное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ опубликовав видео с места событий. Они имеются в распоряжении URA.RU. Операция по освобождению Песчаного проводилась при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и ударных беспилотников, которые нанесли точечные удары по позициям и укреплениям противника.
На кадрах видно, как подразделение 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии уничтожает боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских военных. Также на них можно было наблюдать, как позиции ВСУ обволакивает плотный дым от огня ВС РФ. После на освобожденных позициях был воздвигнут российский флаг.
Успех наступления стал возможен благодаря слаженным и оперативным действиям российских военнослужащих. После прорыва линии обороны штурмовые группы российских войск зашли на позиции противника. Они провели зачистку населенного пункта, обезвредили минно-взрывные устройства и заняли ключевые опорные пункты.
До этого Минобороны также продемонстрировало видео с освобождения Приволья Днепропетровской области. На кадрах был сделан акцент на работе операторов беспилотников, которые при помощи дронов поражали украинские позиции. Соответствующие кадры также были предоставлены URA.RU.
