Лихач на Audi пролетел 110 км/ч по Плотинке: как его наказали

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскали лихача на Audi A7, который выехал на прогулочную зону Плотинки и разогнался до 110 километров в час, снимая все на видео. «Шумахером» оказался 21-летний парень, на него составили несколько административных протоколов, рассказали в Госавтоинспекции.
«К нарушителю применены меры административного воздействия за совокупность совершенных правонарушений ПДД: составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по тротуару), ч. 1 ст. 12.36.1 КоАП РФ (пользование телефоном во время управления ТС), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие полиса ОСАГО), ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ (нарушение требований дорожного знака), ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (нестандартные государственные регистрационные знаки) и ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). Дополнительно с ним проведена профилактическая беседа», — пояснили в ГАИ.
В свое оправдание молодой человек признался, что грубо нарушил ПДД ради видео для соцсетей, которое вскоре разлетелось по telegram-каналам. Его стаж вождения не превышает двух лет.
