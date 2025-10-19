Единственную гостиницу Краснокамска в Пермском крае выставили на продажу

Комитет земельных и имущественных отношений администрации инициировал продажу единственной гостиницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Единственную гостиницу Краснокамска выставили на продажу. 100% долей в уставном капитале ООО «Гостиница „Кама“» выставлены на электронные торги. Стартовая цена лота — 82,9 млн рублей. Объект расположен по адресу проспект Мира, 18, его площадь составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Это единственное место временного размещения в окружном центре, сообщает Комитет земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского округа.

«Продажа (приватизацию) гостиницы позволит направить средства на решение социально значимых задач и повысить эффективность использования муниципального имущества. Местные власти давно рассматривали вариант продажи объекта, однако против этого решения выступала прокуратура. Якобы надзорный орган заявлял, что в случае чрезвычайной ситуации в муниципалитете может не хватить маневренного жилфонда», — передает «Коммерсант Прикамье».