Единственную гостиницу Краснокамска в Пермском крае выставили на продажу
Комитет земельных и имущественных отношений администрации инициировал продажу единственной гостиницы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Единственную гостиницу Краснокамска выставили на продажу. 100% долей в уставном капитале ООО «Гостиница „Кама“» выставлены на электронные торги. Стартовая цена лота — 82,9 млн рублей. Объект расположен по адресу проспект Мира, 18, его площадь составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Это единственное место временного размещения в окружном центре, сообщает Комитет земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского округа.
«Продажа (приватизацию) гостиницы позволит направить средства на решение социально значимых задач и повысить эффективность использования муниципального имущества. Местные власти давно рассматривали вариант продажи объекта, однако против этого решения выступала прокуратура. Якобы надзорный орган заявлял, что в случае чрезвычайной ситуации в муниципалитете может не хватить маневренного жилфонда», — передает «Коммерсант Прикамье».
ООО «Гостиница „Кама“» зарегистрировано в 2022 году и специализируется на размещении гостей и предоставлении сопутствующих услуг. В гостинице 46 номеров разных категорий, максимальная вместимость — 100 человек. Также есть конференц-зал, зал переговоров и бильярд. В 2024 году выручка отеля составила 22 млн рублей, чистая прибыль — 2,5 млн рублей. Учредителем компании выступает комитет земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского округа, генеральный директор — Асаф Фаррахов.
