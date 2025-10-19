Пермский край вошел в топ регионов РФ по уровню научно-технического развития
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Пермский край вошел в десятку ведущих российских регионов по уровню научно-технического развития по итогам 2024 года. Регион занял восьмое место с показателем 56,41 балла, опередив Свердловскую и Тюменскую области. В тройке лидеров оказались Москва, Татарстан и Санкт-Петербург.
«Пермский край занял восьмое место с показателем 56,41 балла. Следом идет Свердловская область с 54,76 баллами. Замыкает десятку самых развитых регионов Тюменская область с показателем 53,08 балла», — передает РИА Новости.
В сравнении с 2023 годом Прикамье потеряло одну позицию. Тогда регион занимал седьмое место. Лидером, как и годом ранее, стала Москва с показателем в 81,82 балла.
Ранее агентство URA.RU сообщало, что летом 2025 года Пермский край продемонстрировал свои передовые решения на выставке «Иннопром». На объединенном стенде Пермского края были представлены разработки 14 компаний, среди которых — беспилотные летательные аппараты, системы видеонаблюдения, зарядные устройства, кабельная продукция, средства индивидуальной защиты, а также 3D-конструкторы.
