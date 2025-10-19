В Перми десятки домов останутся без света

Отключения связаны с ремонтом на сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кировском районе Перми с 20 по 24 октября 2025 года запланированы отключения электроэнергии. Электроснабжение будет отсутствовать ежедневно с 08:00 до 18:00 в жилых домах микрорайона Нижняя Курья. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Кировского района Перми.

«Уважаемые жители Кировского района! С 20 октября 2025 по 24 октября 2025 каждый день с 08:00 до 18:00 будет производиться отключение электроэнергии для капитального ремонта на сетях. Дополнительно информацию Вы можете узнать в РОССЕТИ Урал», — говорится в сообщении на сайте района.