В Березниках после пожара на подстанции восстановили электричество и связь

19 октября 2025 в 22:18
На месте возгорания работали три машины и 12 пожарных

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Березниках полностью восстановили электроснабжение, водоснабжение и связь после пожара на трансформаторной подстанции Быгель. Все системы жизнеобеспечения заработали в штатном режиме, а движение троллейбусов возобновлено. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко.

«Электричество подано в жилые дома и социальные учреждения. Водонасосные станции №17 и №18 выходят на рабочий режим. Движение троллейбусов возобновлено. Телефонная связь и интернет в городе восстановлены. Причины технологического нарушения устанавливаются», — написал Казаченко в своем telegram-канале..

Сигнал о задымлении поступил в Единую диспетчерскую службу города 19 октября. На место происшествия немедленно прибыли расчеты МЧС в составе трех пожарных машин и 12 человек личного состава. На момент прибытия спасатели обнаружили открытое горение. Для ликвидации возгорания было оперативно отключено напряжение на оборудовании, после чего пожар был потушен. В настоящее время причины технологического сбоя устанавливают специалисты.

Возгорание произошло 19 октября на подстанции, расположенной в районе МЖК. В результате инцидента никто не пострадал. Местные жители сообщили URA.RU о перебоях с электроснабжением, интернетом и подачей воды. Прокуратурой начата проверка по факту случившегося.

