В Стерлитамаке произошел взрыв на химзаводе «Авангард»

В Стерлитамаке произошел взрыв на территории химического завода «Авангард». Об этом сообщил telegram-канал Mash Batash со ссылкой на генерального директора предприятия Дмитрия Логинова, который подтвердил факт инцидента. По предварительным данным, авария случилась на нитроузле, в результате есть пострадавшие. Жители разных районов города услышали громкий звук, после чего над заводом поднялся густой столб дыма.
По сообщениям местных СМИ, после взрыва на предприятии началась эвакуация сотрудников второй смены. Жители Стерлитамака отмечают, что звук взрыва был слышен в разных районах города. Местные власти и экстренные службы пока не комментируют ситуацию официально; информации о возможной угрозе для населения города не поступало. На месте работают оперативные службы и представители МЧС.
Предприятие «Авангард» специализируется на производстве химических органических основных веществ. Местные жители в социальных сетях публикуют фото и видео с места происшествия, на которых виден столб черного дыма, поднимающийся над промышленной зоной. Обстоятельства аварии уточняются.
