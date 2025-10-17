В России стартовал уникальный фестиваль спортивного дизайна в античном стиле

В Москве стартовал фестиваль «Неделя высокой моды в спорте»
В Музее Москвы стартовал крупнейший в России фестиваль спортивного дизайна — «Неделя высокой моды в спорте». Каждый год мероприятие проходит под новой тематикой, и на этот раз общей темой, объединяющей дизайнеров, хореографов и спортсменов, стала «Эллада 3.0: Арена Трендов». Эллада — это историческое название Древней Греции и форум пройдет в соответствующей античной атмосфере. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля. В этом году на площадке собралось 50 дизайнеров из разных регионов, ведущие спортсмены, хореографы, педагоги и эксперты индустрии. 

«В Музее Москвы 17 октября стартовала третья „Неделя высокой моды в спорте „Эллада 3.0: Арена трендов“ — крупнейший фестиваль, где спорт, искусство и мода встречаются на одной сцене. В этом году проект собрал 50 дизайнеров со всей страны, ведущих спортсменов, хореографов, педагогов и экспертов индустрии. Гостей ждут конкурсные показы, образовательная программа, встречи с олимпийскими чемпионами и уникальная ретроспективная выставка гимнастических костюмов“, — уточнили в пресс-службе фестиваля.

Главной темой фестиваля в 2025 году стала античность, переосмысленная через современные технологии. По словам председателя жюри конкурса, художника по костюмам Марины Гогуа, для оценки работ важно не только мастерство, но и индивидуальный подход: «Костюм — это не просто форма, это разговор со зрителем. Для меня важно видеть в работах авторский штрих, вкус и чувство меры», — отметила она. В экспертный совет также вошли видные специалисты в области моды и спорта, среди которых Ирина Грачева, Ольга Парле и олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.

Центральным событием фестиваля стал грантовый конкурс дизайнеров спортивной одежды. Финалисты представляют коллекции, вдохновленные античной пластикой и инновационными материалами. Победитель получит грант в размере одного миллиона рублей на развитие собственного бренда, а лучшие авторы — дополнительные премии за вклад в индустрию.

Особое внимание уделено молодежи: впервые введена номинация «Выбор Первых» от движения «Движение Первых», отмечающая авторов, соединяющих оригинальность и функциональность. Олимпийский чемпион и заместитель председателя правления движения Никита Нагорный подчеркнул, что подобные проекты формируют в России полноценную экосистему спортивного дизайна и открывают путь молодым мастерам.

Отдельно выделяется выставка «Эстетика спорта: костюм, искусство, память», подготовленная историком моды Ольгой Парле. Экспозиция отражает путь спортивного костюма от утилитарной экипировки до произведения высокой моды, сочетая архивные предметы с современными разработками, созданными с помощью нейросетей и 3D-технологий. В рамках фестиваля проходят мастер-классы, лекции и показы, объединяющие дизайнеров, спортсменов и деятелей искусства.

