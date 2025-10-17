Актриса Наталья Варлей госпитализирована из-за болей в кисти руки

Наталья Варлей госпитализирована в столичную клинику
Народная артистка России Наталья Варлей была госпитализирована в одну из московских клиник с болями в кисти руки. По данным РЕН ТВ, госпитализация состоялась после того, как 8 октября актриса обратилась за медицинской помощью из-за продолжительных болей и дискомфорта.
Как отмечает источник, причиной обращения стали постоянные боли, мешавшие актрисе заниматься повседневными делами. Медики провели Варлей эндоскопическое расширение для устранения болевого синдрома.
