Актриса Наталья Варлей госпитализирована из-за болей в кисти руки

Звезде фильма «Кавказская пленница» провели операцию на руке
Наталья Варлей госпитализирована в столичную клинику
Наталья Варлей госпитализирована в столичную клинику

Народная артистка России Наталья Варлей была госпитализирована в одну из московских клиник с болями в кисти руки. По данным РЕН ТВ, госпитализация состоялась после того, как 8 октября актриса обратилась за медицинской помощью из-за продолжительных болей и дискомфорта.

Как отмечает источник, причиной обращения стали постоянные боли, мешавшие актрисе заниматься повседневными делами. Медики провели Варлей эндоскопическое расширение для устранения болевого синдрома.

