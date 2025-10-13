Власти ХМАО оборудуют аэропорты новыми системами безопасности

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа выделит более 395 миллионов рублей на оснащение аэропортов региона современным оборудованием для обеспечения безопасности пассажиров. Средства будут направлены компании «Юграавиа» для закупки новых досмотровых комплексов и систем защиты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Ханты-Мансийска.
«Новое оборудование и техника помогут сделать аэропорты не только безопаснее, но и технологичнее. Это шаг вперёд в развитии всей транспортной системы округа», — заявил генеральный директор АО «Юграавиа» Александр Качура. По его словам, поддержка правительства Югры позволяет планомерно развивать авиационную инфраструктуру региона.
До конца 2025 года новые системы безопасности получат аэропорты в Ханты-Мансийске, Белоярском, Когалыме, Нягани и Урае. В перечень оборудования войдут рентгенотелевизионные установки, металлодетекторы, системы радиационного контроля и средства борьбы с беспилотниками. Дополнительно будет закуплена аэродромная техника на 300 миллионов рублей.
