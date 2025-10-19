Логотип РИА URA.RU
В Кургане жители микрорайона Кулацкий просят благоустроить тротуары

19 октября 2025 в 19:31
Фото: Размик Закарян © URA.RU

В микрорайоне Кулацкий в Кургане жители хотят, чтобы появились тротуары на улице Глинки и возле магазина на улице Белинского. Об этом рассказали горожане, позвонив в редакцию URA.RU по телефону.

«Уже пять лет добиваемся, чтобы сделали тротуар на улице Глинки. Также неудобно ходить пешеходам возле магазина „Юргамышские колбасы“ на улице Белинского», — пояснили горожане. Они хотят, чтобы в мэрии приняли решение по проблеме благоустройства Кулацкого.

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в Курганской области жители других населенных пунктов также обращались к властям с просьбой обустроить тротуары: в Шадринске на улице Батуринской проект тротуара с освещением находится на стадии проектирования, а в микрорайоне Рябково в Кургане мэрия пообещала обновить пешеходные дорожки. Жители отмечают, что отсутствие тротуаров создает опасные условия для пешеходов, особенно в темное время суток.

