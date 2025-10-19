В Кургане жители микрорайона Кулацкий просят благоустроить тротуары

Жители Кургана добиваются благоустройства тротуаров Фото: Размик Закарян © URA.RU

В микрорайоне Кулацкий в Кургане жители хотят, чтобы появились тротуары на улице Глинки и возле магазина на улице Белинского. Об этом рассказали горожане, позвонив в редакцию URA.RU по телефону.

«Уже пять лет добиваемся, чтобы сделали тротуар на улице Глинки. Также неудобно ходить пешеходам возле магазина „Юргамышские колбасы“ на улице Белинского», — пояснили горожане. Они хотят, чтобы в мэрии приняли решение по проблеме благоустройства Кулацкого.

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.