В Кургане жители микрорайона Кулацкий просят благоустроить тротуары
Жители Кургана добиваются благоустройства тротуаров
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В микрорайоне Кулацкий в Кургане жители хотят, чтобы появились тротуары на улице Глинки и возле магазина на улице Белинского. Об этом рассказали горожане, позвонив в редакцию URA.RU по телефону.
«Уже пять лет добиваемся, чтобы сделали тротуар на улице Глинки. Также неудобно ходить пешеходам возле магазина „Юргамышские колбасы“ на улице Белинского», — пояснили горожане. Они хотят, чтобы в мэрии приняли решение по проблеме благоустройства Кулацкого.
В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в Курганской области жители других населенных пунктов также обращались к властям с просьбой обустроить тротуары: в Шадринске на улице Батуринской проект тротуара с освещением находится на стадии проектирования, а в микрорайоне Рябково в Кургане мэрия пообещала обновить пешеходные дорожки. Жители отмечают, что отсутствие тротуаров создает опасные условия для пешеходов, особенно в темное время суток.
