Пермяк заплатит 700 тысяч за то, что сбил пенсионерку, переходящую дорогу

Житель Перми сбил 84-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу «по зебре». Сейчас он должен будет выплатить пострадавшей 700 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
«В сентябре 2023 года 84-летняя пермячка переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В этот момент ее сбил 39-летний житель Перми. В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы. Она долго лежала в больнице, позже продолжала лечение дома. В Индустриальном районном суде было установлено, что водитель автомобиля виновен в случившемся», — уточнили в суде.
Суд учел преклонный возраст пострадавшей и тяжесть травм, которые она получила во время ДТП. Инстанция решила, что пермяк должен будет выплатить пенсионерке 700 000 рублей в качестве компенсации причиненного вреда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.