Shot: футболист Кокорин рассекает по Москве на машинах с номерами «вор» и «хам»

19 октября 2025 в 12:52
Фото: © URA.RU

Известный футболист Александр Кокорин, выступающий за кипрский «Арис», уже полгода систематически нарушает правила дорожного движения в Москве. Как выяснило издание SHOT, спортсмен управляет автомобилями с «блатными» номерами ВОР и ХАМ при отсутствии действующего полиса ОСАГО. «На „порше“ с номерами ХАМ у него ещё в марте этого года закончился срок ОСАГО, но футболисту это не мешает гонять и собирать штрафы: их он накатал 24 штуки», — сообщает telegram-канал Shot. Особую любовь Кокорин питает к BMW M5 с номерными знаками ВОР, на котором он ранее накопил 1511 штрафов на сумму более 1,6 млн рублей. За последние полгода к этой сумме добавилось ещё 31 нарушение почти на 40 тысяч рублей, при этом два штрафа остаются неоплаченными.

