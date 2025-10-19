Польские выживальщики готовятся к партизанской войне с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Польша активно готовится к возможному военному конфликту с Россией, превращаясь в «современную Спарту». Сообщается о массовом обучении детей тактике партизанской войны и молодых женщин — стрельбе. Об этом сообщают австралийские СМИ. «Польская нация имеет опыт войны, это у нас в генах. Если возникнет необходимость, у нас есть тактика. Мы готовы к партизанской войне, сможем вернуться в лес и вести бой оттуда», — заявил основатель Польской сети выживальщиков г-н Чурилло, получивший прозвище «дедушка выживальщиков» для The Telegraph. Также уточняется, в сети выживальщиков детей знакомят с тактиками войны , а женщины берут уроки по стрельбе для обучения самообороне. Основанное Чурилло движение объединяет десятки тысяч поляков, изучающих методы выживания и партизанской тактики. Издание отмечает, что изменения в польском обществе происходят настолько динамично, что страна постепенно превращается в подобие древней Спарты. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва не планирует и не рассматривает возможность нападения на какие-либо страны НАТО, включая Польшу. Российские дипломаты называют подобные опасения безосновательной истерией, указывая на мирную внешнюю политику РФ. Глава МИД России Сергей Лавров в своих выступлениях отмечал, что разговоры о «российской угрозе» используются западными странами для оправдания милитаризации.