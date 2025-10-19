Принца Эндрю больше не будут пускать на королевские мероприятия

Принц Эндрю сильно погряз в скандале Фото: ANDY RAIN / EPA / TASS

Принц Эндрю будет окончательно отстранен от всех аспектов жизни британской королевской семьи, включая коронацию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета The Times.

«Эндрю запретят все элементы королевской жизни. Он будет отстранен от публичных и частных королевских мероприятий, включая коронацию», — говорится в материале. Согласно изданию, запрет распространяется как на публичные, так и на частные мероприятия, что означает полное исключение Эндрю из монаршего круга.

Это решение стало логическим продолжением многолетнего скандала, связанного с именем принца. Эндрю обвиняли в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за преступления сексуального характера, и в сексуальном насилии над несовершеннолетней Вирджинией Джуффре.