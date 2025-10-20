Опасная погода ожидается в Курганской области
В Курганской области объявлен предпоследний класс горимости леса
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области ожидается опасная погода, при которой есть риски возникновения лесных пожаров. Об этом сообщает МЧС.
«Высокая пожарная опасность в отдельных районах Курганской области сохранится с 20 по 24 октября. При возникновении происшествий звоните на единый номер „112“ или по телефонам пожарно-спасательной службы „101“, — сообщается на сайте ведомства.
По данным Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ближайшие дни ожидается четвертый класс горимости леса по шкале Нестерова. Всего таких классов пять. При пятом объявляется чрезвычайно высокая горимость.
Высокая пожарная опасность в Курганской области сохраняется уже третью неделю подряд: ранее предупреждения выдавались с 7 по 10 октября, затем с 11 по 15 октября и продлевались до 19 октября. Несмотря на снятие ограничений на посещение лесов с 1 октября, из-за сухой и ветреной погоды угроза распространения огня остается актуальной.
