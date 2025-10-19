В Кургане подросток оказался в больнице из-за вспыхнувшего мусора

В Кургане госпитализирован подросток, игравший с огнем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане подросток оказался в больнице после игр с огнем, от которых вспыхнул мусор. Об этом сообщает МЧС.

«В Кургане на улице Оржоникидзе загорелся мусор на открытой территории. В результате происшествия травмирован подросток, он госпитализирован. Предварительная причина: детская шалость с огнем», — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

По данным ведомства, пламя на двух квадратах тушили семь специалистов. Они использовали две единицы техники МЧС.

Продолжение после рекламы