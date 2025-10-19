В Кургане подросток оказался в больнице из-за вспыхнувшего мусора
В Кургане госпитализирован подросток, игравший с огнем
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Кургане подросток оказался в больнице после игр с огнем, от которых вспыхнул мусор. Об этом сообщает МЧС.
«В Кургане на улице Оржоникидзе загорелся мусор на открытой территории. В результате происшествия травмирован подросток, он госпитализирован. Предварительная причина: детская шалость с огнем», — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.
По данным ведомства, пламя на двух квадратах тушили семь специалистов. Они использовали две единицы техники МЧС.
Ранее в Кургане уже происходили серьезные пожары, связанные с возгоранием мусора. Так, в жилом доме на улице Половинская сотрудники МЧС спасли 23 человека из-за пожара, причиной которого стало короткое замыкание и горящий мусор в подвале. Кроме того, в пятиэтажке на улице Савельева причиной возгорания стал поджог, тогда были эвакуированы четыре человека, включая ребенка.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!