В Кургане подросток оказался в больнице из-за вспыхнувшего мусора

19 октября 2025 в 23:01
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане подросток оказался в больнице после игр с огнем, от которых вспыхнул мусор. Об этом сообщает МЧС.

«В Кургане на улице Оржоникидзе загорелся мусор на открытой территории. В результате происшествия травмирован подросток, он госпитализирован. Предварительная причина: детская шалость с огнем», — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

По данным ведомства, пламя на двух квадратах тушили семь специалистов. Они использовали две единицы техники МЧС.

Ранее в Кургане уже происходили серьезные пожары, связанные с возгоранием мусора. Так, в жилом доме на улице Половинская сотрудники МЧС спасли 23 человека из-за пожара, причиной которого стало короткое замыкание и горящий мусор в подвале. Кроме того, в пятиэтажке на улице Савельева причиной возгорания стал поджог, тогда были эвакуированы четыре человека, включая ребенка.

