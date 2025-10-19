«Раньше такое видел только в Германии да в Москве»: депутат ГД Ильтяков высказался о Кургане

Александр Ильтяков признался, что за всю жизнь не припомнит такого красивого Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков побывал в Кургане и пришел в восторг от поездки на машине по улицам областного центра. Он отметил, что такую чистоту и порядок видел раньше только в Германии и Москве. Об этом он написал в соцсетях.

«Кругом чисто, отремонтированные асфальтовые покрытия, построены новые дороги, установлены бордюры, уложена тротуарная плитка. На всех дорогах разлинована дорожная разметка, установлены отбойники на мостах. Нравится мне четкость и порядок на дорогах. Люблю безукоризненные условия для соблюдения ПДД и безопасности дорожного движения. Раньше такое видел только в Германии да в Москве», — написал Ильтяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил отремонтированные фасады домов и признался, что за всю жизнь не припомнит такого красивого Кургана. Парламентарий вспомнил, что ранее дороги представляли сплошные ямы, а во дворы и вовсе было страшно заезжать. За столь значительные перемены, которые он заметил во время своего непродолжительного визита в Курган, стоит поблагодарить команду регионального правительства и губернатора Вадима Шумкова, считает депутат ГД.

Ильтяков выложил на своей странице 13-минутное видео. Оно снято на видеорегистратор в его автомобиле. Депутат ГД прокатился по центральной части города, побывав у филармонии, на улицах Савельева, Тобольной, Советской, Максима Горького, Пушкина, Гоголя и многих других.