Шадринский детсад вошел в топ-100 лучших садиков мира

Садик в Шадринске вошел в число призеров международного конкурса

Детский сад города Шадринска Курганской области вошел в число призеров международного конкурса «Топ-100 инновационных дошкольных учреждений». Его итоги подвели на международном форуме «Работа в инновационном режиме: время быть профессионалами», который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска.

«В финале форума назвали победителей международного конкурса „Топ-100 инновационных дошкольных учреждений“. В списке заслуженно оказался и детский сад нашего города. Шадринск представлял коллектив детского сада №10. Заведующая „Умкой“ Анна Федоринова, будучи спикером, поделилась опытом в развитии прокадетского движения, краеведческих и музееведческих занятий с дошкольниками и получила медаль за активное внедрение инноваций в образовательный процесс», — сообщает пресс-служба мэрии Шадринска.

В администрации уточнили, что всего в мероприятии участвовали более ста специалистов сферы образования из России и Казахстана. На форуме обсуждали современные подходы к обучению, делились методическими наработками и находили новые формы взаимодействия между учреждениями.

