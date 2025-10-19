Шадринский детсад вошел в топ-100 лучших садиков мира
Садик в Шадринске вошел в число призеров международного конкурса
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Детский сад города Шадринска Курганской области вошел в число призеров международного конкурса «Топ-100 инновационных дошкольных учреждений». Его итоги подвели на международном форуме «Работа в инновационном режиме: время быть профессионалами», который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска.
«В финале форума назвали победителей международного конкурса „Топ-100 инновационных дошкольных учреждений“. В списке заслуженно оказался и детский сад нашего города. Шадринск представлял коллектив детского сада №10. Заведующая „Умкой“ Анна Федоринова, будучи спикером, поделилась опытом в развитии прокадетского движения, краеведческих и музееведческих занятий с дошкольниками и получила медаль за активное внедрение инноваций в образовательный процесс», — сообщает пресс-служба мэрии Шадринска.
В администрации уточнили, что всего в мероприятии участвовали более ста специалистов сферы образования из России и Казахстана. На форуме обсуждали современные подходы к обучению, делились методическими наработками и находили новые формы взаимодействия между учреждениями.
Ранее педагоги из Курганской области уже неоднократно становились лауреатами всероссийских конкурсов и получали государственные премии за профессиональные достижения. В 2025 году семь учителей региона были отмечены за инновационные методики и вклад в развитие образовательной среды, что подчеркивает высокий уровень педагогического мастерства в области.
