Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Шадринский детсад вошел в топ-100 лучших садиков мира

20 октября 2025 в 01:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Садик в Шадринске вошел в число призеров международного конкурса

Садик в Шадринске вошел в число призеров международного конкурса

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Детский сад города Шадринска Курганской области вошел в число призеров международного конкурса «Топ-100 инновационных дошкольных учреждений». Его итоги подвели на международном форуме «Работа в инновационном режиме: время быть профессионалами», который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска.

«В финале форума назвали победителей международного конкурса „Топ-100 инновационных дошкольных учреждений“. В списке заслуженно оказался и детский сад нашего города. Шадринск представлял коллектив детского сада №10. Заведующая „Умкой“ Анна Федоринова, будучи спикером, поделилась опытом в развитии прокадетского движения, краеведческих и музееведческих занятий с дошкольниками и получила медаль за активное внедрение инноваций в образовательный процесс», — сообщает пресс-служба мэрии Шадринска.

В администрации уточнили, что всего в мероприятии участвовали более ста специалистов сферы образования из России и Казахстана. На форуме обсуждали современные подходы к обучению, делились методическими наработками и находили новые формы взаимодействия между учреждениями.

Продолжение после рекламы


Ранее педагоги из Курганской области уже неоднократно становились лауреатами всероссийских конкурсов и получали государственные премии за профессиональные достижения. В 2025 году семь учителей региона были отмечены за инновационные методики и вклад в развитие образовательной среды, что подчеркивает высокий уровень педагогического мастерства в области.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал