Госслужащая из Пермского края рассказала о жизни после телешоу

Жительница Березников получила работу на радио после участия в шоу Фото: скриншот фрагмента шоу «Новый день»/пресс-служба ТВ-3

Госслужащей из Березников (Пермский край) Виктории Латарцевой удалось изменить свою жизнь после участия в проекте «Новый день» на ТВ-3. Эксперты передачи помогли героине стать увереннее и дали рекомендации по стилю. Пермячке стали поступать предложения о новой работе. О том, какой стала жизнь после участия в съемках, Виктория Латарцева рассказала URA.RU.

«Самым ценным для меня стали новые знакомства, новая энергия, новые направления, где я могла бы себя попробовать. Недавно мне предложили работу на радио, я хотела попробовать себя в роли ведущей, и решила, что нужно обязательно все сделать круто. Надеюсь, все участницы после проекта почувствовали изменения в себе и стали смотреть шире на мир, как я», — сообщила Виктория Латарцева корреспонденту агентства.

Пермячка отметила, что больше всего ей помогла работа с психологом. Девушка сделала определенные выводы. «Я сама училась на психолога, но, как говорят, „сапожник без сапог“, не могу сама себе помочь. Мы многое обсуждали с психологом проекта — Викторией Дмитриевой. Она очень интересная женщина», — отметила госслужащая.

Продолжение после рекламы

Кроме психолога с пермячкой работали звездные стилисты и визажисты, а приглашенный эксперт — актриса Алиса Гребенщикова провела эксперимент, который помог раскрыть Викторию Латарцеву с новых сторон. Девушка призналась, что очень стеснялась. «Сейчас я выгляжу не так шикарно, как раньше. И этот момент в первую очередь надо проработать в себе и полюбить себя. Это главное, что я поняла», — добавила пермячка.