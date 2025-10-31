Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В твороге из Пермского края обнаружили клей

31 октября 2025 в 19:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На производстве творога провели проверку

На производстве творога провели проверку

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Россельхознадзор выявил опасный пищевой добавитель в твороге, производимом в Пермском крае. Россельхознадзор обнаружил микробную трансглютаминазу — фермент, известный как «мясной клей». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Опасный творог выявили на предприятии ИП Файзуллина С.А., расположенном в Ильинском округе. Проверка выявила множественные нарушения не только в самой продукции, но и в условиях производства. Помимо „мясного клея“ в продукции было установлено, что на производстве имеются повреждения пола, которые осложняют дезинфекцию», — уточнили в ведомстве.

В Россельхознадзоре отмечают, что для проверки изымались экземпляры творога и сливочного масла. Руководящий состав производства привлечен к ответственности. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал