В твороге из Пермского края обнаружили клей
На производстве творога провели проверку
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
Россельхознадзор выявил опасный пищевой добавитель в твороге, производимом в Пермском крае. Россельхознадзор обнаружил микробную трансглютаминазу — фермент, известный как «мясной клей». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Опасный творог выявили на предприятии ИП Файзуллина С.А., расположенном в Ильинском округе. Проверка выявила множественные нарушения не только в самой продукции, но и в условиях производства. Помимо „мясного клея“ в продукции было установлено, что на производстве имеются повреждения пола, которые осложняют дезинфекцию», — уточнили в ведомстве.
В Россельхознадзоре отмечают, что для проверки изымались экземпляры творога и сливочного масла. Руководящий состав производства привлечен к ответственности.
