В твороге из Пермского края обнаружили клей

Россельхознадзор выявил опасный пищевой добавитель в твороге, производимом в Пермском крае. Россельхознадзор обнаружил микробную трансглютаминазу — фермент, известный как «мясной клей». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Опасный творог выявили на предприятии ИП Файзуллина С.А., расположенном в Ильинском округе. Проверка выявила множественные нарушения не только в самой продукции, но и в условиях производства. Помимо „мясного клея“ в продукции было установлено, что на производстве имеются повреждения пола, которые осложняют дезинфекцию», — уточнили в ведомстве.