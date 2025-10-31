Журналисты URA.RU регулярно становятся победителями различных конкурсов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Политический обозреватель URA.RU получила престижную награду от избиркома Пермского края. Евгения Пастухова стала одной из восьми победителей в конкурсе СМИ на лучшую публикацию и лучшее освещение выборов в 2025 году.

«В конкурсе оценивались материалы, посвященные освещению избирательного процесса и работы системы избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения кампании по выборам губернатора региона. Организаторы ставили перед собой задачи по привлечению внимания общественности к выборам, содействию объективному и всестороннему освещению избирательной кампании, а также развитию сотрудничества между избирательной системой и медиасообществом», — сообщает избирательная комиссия Пермского края на официальном сайте.

Работы оценивались по ряду параметров: актуальность тематики, достоверность информации, объективность изложения, глубина аналитического подхода, оригинальность представления материала и уровень профессионального мастерства. Приоритетное внимание члены жюри уделяли материалам, отражающим работу избирательных комиссий по обеспечению соблюдения законодательства и открытости избирательного процесса, стимулированию электоральной активности населения, а также информированию избирателей о кандидатах и их предвыборных программах.

