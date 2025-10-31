Политический обозреватель URA.RU получила престижную награду от избиркома Пермского края
Журналисты URA.RU регулярно становятся победителями различных конкурсов
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Политический обозреватель URA.RU получила престижную награду от избиркома Пермского края. Евгения Пастухова стала одной из восьми победителей в конкурсе СМИ на лучшую публикацию и лучшее освещение выборов в 2025 году.
«В конкурсе оценивались материалы, посвященные освещению избирательного процесса и работы системы избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения кампании по выборам губернатора региона. Организаторы ставили перед собой задачи по привлечению внимания общественности к выборам, содействию объективному и всестороннему освещению избирательной кампании, а также развитию сотрудничества между избирательной системой и медиасообществом», — сообщает избирательная комиссия Пермского края на официальном сайте.
Работы оценивались по ряду параметров: актуальность тематики, достоверность информации, объективность изложения, глубина аналитического подхода, оригинальность представления материала и уровень профессионального мастерства. Приоритетное внимание члены жюри уделяли материалам, отражающим работу избирательных комиссий по обеспечению соблюдения законодательства и открытости избирательного процесса, стимулированию электоральной активности населения, а также информированию избирателей о кандидатах и их предвыборных программах.
Помимо Евгении звания лучших получили коллеги из крупных деловых, сетевых изданий и телекомпаний. Пермская редакция URA.RU регулярно становятся обладателями наград на различных уровнях. В 2024 году власти Пермского края отметили редактора и журналистов за работу на выборах президента РФ. Работы обозревателя агентства также получали высокие оценки в пермском управлении Следкома РФ и на судейском конкурсе. Журналистов признавали лучшими за освещение материалов в IT-сфере. Успехи приносила и внерабочая деятельность. Так, например, корреспондент URA.RU Полина Немтина вошла в топ-100 лучших выпускников ПГНИУ 2025 года.
