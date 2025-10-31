Стоимость потребительской корзины в Пермском крае выросла на 6,4%

С начала года цена фиксированного набора товаров и услуг поднялась на 6,4% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наибольшая стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Приволжском федеральном округе зафиксирована в Пермском крае. Показатель достиг 25,1 тысячи рублей что на 0,1% ниже августовского значения 2025 года и на 6,4% превышает уровень декабря 2024 года.

«Усредненное значение стоимости фиксированного набора по Приволжскому федеральному округу в сентябре составило 22,7 тысячи рублей. Фиксированный потребительский набор охватывает 83 наименования, среди которых 30 категорий продуктов питания, 41 категория непродовольственных изделий и 12 разновидностей услуг. Данный индикатор применяется для анализа покупательной способности жителей различных субъектов страны. Расчет производится на одного человека за месячный период», — говорится в сентябрьском отчете Росстата о «Социально-экономическом положении России».