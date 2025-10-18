Глава депздрава Арсеньев отправлен в СИЗО на 2 месяца
18 октября 2025 в 20:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Начальник Департамента здравоохранения Ивановской области Антон Арсеньев арестован на два месяца. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Приговор вынес областной суд Иваново. Пресс-релиз опубликовала пресс-служба судов общей юрисдикции регигона.
