Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Глава депздрава Арсеньев отправлен в СИЗО на 2 месяца

18 октября 2025 в 20:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Начальник Департамента здравоохранения Ивановской области Антон Арсеньев арестован на два месяца. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Приговор вынес областной суд Иваново. Пресс-релиз опубликовала пресс-служба судов общей юрисдикции регигона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал