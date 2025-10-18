Пермяки стали реже покупать новые автомобили

В сентябре авторынок в Пермском крае продолжил падение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сентябре 2025 года рынок новых автомобилей в Пермском крае сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили представители профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитической компании Verra.

«В августе рынок показывал аналогичное снижение на 9,6%. За месяц в регионе зарегистрировали 2355 новых легковых машин, тогда как в сентябре 2024 года этот показатель составлял 2604 автомобиля. На динамику повлияли экономические факторы и ограниченное предложение популярных моделей», — передает «Коммерсант Прикамье».