Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Авто

Пермяки стали реже покупать новые автомобили

18 октября 2025 в 20:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В сентябре авторынок в Пермском крае продолжил падение

В сентябре авторынок в Пермском крае продолжил падение

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сентябре 2025 года рынок новых автомобилей в Пермском крае сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили представители профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитической компании Verra. 

«В августе рынок показывал аналогичное снижение на 9,6%. За месяц в регионе зарегистрировали 2355 новых легковых машин, тогда как в сентябре 2024 года этот показатель составлял 2604 автомобиля. На динамику повлияли экономические факторы и ограниченное предложение популярных моделей», — передает «Коммерсант Прикамье».

В разрезе брендов эксперты зафиксировали положительную динамику продаж у ряда иностранных марок. Существенный рост показали Lexus, Volkswagen и BMW. В то же время продажи китайских автомобилей Jaecoo, Tank, Exeed, Chery и российской Lada снизились на 26–64%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал