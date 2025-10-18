Вход на ярмарку свободный Фото: Елизавета Миргазова URA.RU





В Екатеринбурге с 15 по 19 октября проходит ярмарка, на которой мастера со всей России представляют товары ручной работы: от шуб и валенок, до рыбы, фарфоровых игрушек и ирисок с чили. Десятки горожан выстроились в очередь, чтобы купить для себя и близких уникальные изделия. О том, что и по какой цене можно приобрести на колоритной ярмарке — в материале URA.RU.

Что можно купить на фестивале «Иван-да-Марья»

Среди товаров есть шубы (от 7000 рублей), варежки (от 3500 рублей) и сумки ручной работы (от 5000 до 19 000 рублей). Мастера из Узбекистана привезли с собой палантины (от 4500 рублей). Любителей уральской айдентики также не оставили без внимания — дизайнераскую футболку можно прибрети за 2000 рублей.





















В наличии есть даже кокошники. Прилавки с ними особенно привлекают иностранцев.





На выбор представлено много посуды и элементов декора. Например, комплект из кружки и блюдца, сделанный своими руками, обойдется в 2000 рублей. А фарфоровая елочкая игрушка украсит дом за 1800 за штуку.

Из еды можно приобрести рыбу, привезенную прямиком из Мурманска и Камчатки, мясо, домашнюю халву, барсучий жир, медвежью желчь и знаменитые ириски из Тюмени с чили. Некоторые горожане приходят на выставку спецально за ними.





































Чем еще заняться на ярмарке

На втором этаже проходят различные мастер-классы: роспись игрушек и имбирных пряников, изготовление сережек и другие. Занятия проходят по расписанию, записываться заранее не нужно. Вход свободный

Для проголодавшихся гостей на фестивале работает буфет, где можно перекусить выпечкой и пирожными. Ценовой диапазон — от 60 до 250 рублей. Однако карты тут не принимают. Оплатить можно наличными или переводом.









Где проходит ярмарка «Иван-да-Марья»