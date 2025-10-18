Инспекторы проводят проверку и устанавливают детали трагедии Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области

В Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб молодой водитель. Трагедия произошла 18 октября в районе четырех часов утра, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Предварительно, 23-летний водитель автомобиля Lada, двигаясь по улице Юности, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением 29-летнего мужчины, остановившимся впереди на запрещающий сигнал светофора, в этой же полосе в попутном направлении», — рассказали в telegram-канале ведомства. Lada занесло, отбросило в бетонное ограждение, после чего авто опрокинулось.

Водитель Lada скончался на месте. Его пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу Нижнего Тагила. Оба они не были пристегнуты ремнями безопасности.

По данным автоинспекторов, погибший ранее лишался водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, однако после окончания срока лишения не восстановил их в установленном порядке. Пассажир пострадавшего автомобиля госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Водитель Renault — 29-летний житель Нижнего Тагила с 16-летним стажем вождения — был трезв и ранее к ответственности не привлекался.